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Koyulhisar'da "Adım Adım Doğa Yürüyüşü" projesi - SİVAS

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde "Adım Adım Doğa Yürüyüşü" projesi kapsamında 15 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.

23.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:54
'ın ilçesinde "Adım Adım Doğa Yürüyüşü" projesi kapsamında 15 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.
Koyulhisar Kaymakamlığınca başlatılan "Adım Adım Doğa Yürüyüşü" projesi kapsamında, Kaymakam Çağlar Partal, Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal ve ekibi ile ilçe sakinleri, Dumanbaba Türbesi-Koşoluk Yaylası-Kengercik Yaylası-Arpacık Yaylası yol güzergahında 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.
Çam ormanlarıyla çevrili karlı yollarda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından açıklama yapan Partal, yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti.
"Vadinin incisi" diye tabir edilen şirin ilçe Koyulhisar çevresinde yayla kültürünün tahrip olmadığını ve doğal güzelliklerin ardı ardına sıralandığını ifade eden Partal, "Amacımız bu güzellikleri tanıtmak ve bu bölgeyi turizm alanı haline getirmektir. Bu organizasyon için bizleri kırmayarak ilimizden yürüyüşe katılan SİVDAK Başkanı Mehmet Baysal ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.
Koyulhisar'da

Mehmet Baysal, Koyulhisar, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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