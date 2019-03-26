Koyulhisar'da Çanakkale Zaferi Anlatıldı

Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) Koyulhisar
Meslek Yüksekokulu ve Koyulhisar İlçe Müftülüğü iş birliği ile "18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi ve Çanakkale Savaşı'nın Ruhunu Anlamak" konulu konferans düzenlendi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Konferansta konuşan İlçe Müftülüğü personeli Durmuş Karaaş, Çanakkale Zaferi
'nin Türkiye
'nin bağımsızlığında çok büyük katkısı olduğunu ve bu uğurda binlerce kan döküldüğünü belirtti.
Karaaş, Çanakkale Zaferi'nde vatanı için can pahasına gayret gösteren tüm kahramanlar hakkında kısa bilgiler vererek dinleyicilere Çanakkale Savaşı'nın eşi benzeri görülmedik bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.
Konferans soru-cevap bölümüyle tamamlandı.
Çanakkale, Çanakkale Zaferi, Koyulhisar, Güncel
Kaynak: AA