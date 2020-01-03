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Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

03.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:42 Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı
'ın ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Gökdere köyünde Hüseyin Yıldırım'a ait iki katlı evin çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin ikinci katına da sıçradı.
Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal da köyde gelerek evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Can kaybı olmamasına sevindiklerini söyleyen Partal, "Rabbim beterinden korusun. Şu anda yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek amacıyla buradayız." dedi.

Hüseyin Yıldırım, Koyulhisar, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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