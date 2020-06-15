Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat- Erzincan yolunda Koyulhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Erzincan yönüne giden Ali Çakmak'ın (56) kullandığı 58 AAB 140 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada sürücü Çakmak ile birlikte aynı aileden Onur Şahin (5), Tülay (24), Elif (4) ve Pakize Çakmak (55) ile Tuğçe Yıldırım (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.