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Koyulhisar'da Satrançla Yürüyorum Projesi

Koyulhisar ilçesinde "Satrançla Yürüyorum Projesi" kapsamında öğrencilere satranç takımı dağıtıldı.

27.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:02Koyulhisar'da Satrançla Yürüyorum Projesi
ilçesinde "Satrançla Yürüyorum Projesi" kapsamında öğrencilere satranç takımı dağıtıldı.
Kaymakam Çağlar Partal, Cumhuriyet Ortaokulundaki programda yaptığı açıklamada, "Dünyada kralların oyunu olarak bilinen bu zeka oyunu, öğrencilerimizin hedef belirlenmesine ve bu hedefe gitmek için çareler aramasına katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz satranç sayesinde hem eğlenecek hem de odaklanma ve temkinli yaşamayı öğrenecekler." ifadelerini kullandı.
Satranç takımı dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Öcalan da katıldı.

Koyulhisar, Güncel

Kaynak: AA

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