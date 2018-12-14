Köyün Başka İlçeye Bağlanması İçin Halk Oylaması Yapılacak

14 Aralık 2018 Cuma 14:39



14 Aralık 2018 Cuma 14:39

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünün Bayat ilçesine bağlanması amacıyla halk oylaması gerçekleştirilecek.İlçeye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Kula köyü sakinleri, İl Özel İdaresinden yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle köyün 5 kilometre daha yakın olduğu Bayat ilçesine bağlanması için halk oylaması yapılması amacıyla imza topladı.Toplanan imzalar, köy muhtarı Hicabi Altuntaş tarafından Sungurlu Kaymakamlığına teslim edildi. Köylülerin talebini değerlendiren Kaymakamlık, halk oylaması talebini uygun bularak durumu Çorum Valiliğine bildirdi.Valiliğin de onay vermesinin ardından Kula köyünün Bayat ilçesine bağlanması amacıyla halk oylaması yapılması için İlçe Seçim Kuruluna başvuru yapıldı.Seçim Kurulunca 16 Aralık Pazar günü Kula köyünde halk oylaması yapılması kararlaştırıldı.Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde yapılacak halk oylaması için kayıtlı 164 seçmen oy kullanabilecek.Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, Kula köyünün Bayat'a bağlanmasını istemediğini belirterek, "Gelinen nokta, köylerimizin içler acısı halini gösteriyor. Sungurlu ilçe merkezi gerekli yatırımları almadığı gibi köylerimiz de yeteri kadar hizmet alamıyor. Bunun için Kula köyümüz isyan ederek Bayat ilçesine bağlanmak istiyor. İnşallah bizleri kırmayarak tekrar Sungurlu'dan yana oy kullanacaklarına inanıyorum. Çünkü o köyümüzde eskiye dayanan dostlarımız var." ifadelerini kullandı.