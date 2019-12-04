Köyün belgesel ve kitabına "Tarihe Saygı" ödülü

700 yıllık geçmişe sahip Urla Barbaros Köyü'nde doğup büyüyen ve "burada yaşlanmak istiyorum" diyen Banu Ersan; kaybolmaya, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri konu alan bir belgesel çekti. Düğünlerin, yapılan yemeklerin, eski oyunların, söylenen şarkıların derlendiği ve canlandırmalarının yapıldığı belgeselin tamamında köylüler oynadı.

Belgeselin yönetmenliğini Abdülkadir Bayar, son düzenleme yönetmenliğini de Serhat Akinan'ın yaptığı belgesel doğal çekimleriyle oldukça ilgi topladı.

Belgeselin ardından yapılan derleme bir kitaba dönüştürüldü. 700 yıllık Barbaros Köyü'nün geçmişine ait kayıt niteliği taşıyan bir çalışma oldu.

Belgeselde baştan sona sadece köylüler oynadı…

Belgeselin tamamında Barbaroslu'lar oynadı. Köylerinde geçmişten bugüne yaşanan gelenekleri, törenleri, oyunları canlandırdılar. Geleneklerine sahip çıkma yönünde arşiv niteliğinde olacak bu belgeseli Banu Ersan'ın girişimi ile yapmış olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Barbaroslu'lar. Emeklerinin ödüllendirilmiş olmasından çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

7 Köyde gala…

Urla Belediye'sinin desteği ile önce Barbaros Köyü olmak üzere, 7 köyde belgeselin gösterimi yapıldı.

Ödül Tunç Soyer'in elinden

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşti. Kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışma kapsamında 23 eser sahibi ödüllerini aldı. Törende, Barbaros Köyünü anlatan Banu Ersan'ın belgesel ve kitabı "Sıradam'dan Barbaros'a", Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülünü kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elinden alacakları ödül için, tüm köy halkı sahneye birlikte çıktı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'dan teşekkür…

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yaptığı açıklamada, başta Banu Ersan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Oğuz açıklamasında, "Köylerimizin kültürlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak adına çeşitli festivaller düzenliyoruz. Bu yolda köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin katkıları çok önemli. Böylesine anlamlı bir ödülün Barbaros Köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.