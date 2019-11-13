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Koyun dedi, mülteci çıktı... Kaçak mülteciler jandarma uygulamasında yakalandı

Koyun dedi, mülteci çıktı.

13.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:19
Koyun dedi, mülteci çıktı... Kaçak mülteciler jandarma uygulamasında yakalandı
TEKİRDAĞ - 'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen, jandarmanın yol kontrolü sırasında bir kamyonun kasasında yakalandı.
İnsan kaçakçılarına binlerce dolar ödeyip sınırı yasa dışı olarak geçerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 69 mültecinin umuda yolculuğu gece saatlerinde Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde son buldu.
Alınan bilgiye göre; 65 AK 315 plakalı kamyonun kasasında balık istifi taşınan sığınmacılar kıskıvrak yakalanırken, karşısında jandarma güçlerini gören kamyon sürücüsü M.D.'nin jandarma ekiplerini atlatmak için "Kamyon kasasında koyun var" dediği öğrenildi.
Kamyonun kasası açıldığında yürek yakan insanlık dışı manzara ortaya çıktı. Bindikleri kamyon kasasında balık istifi taşınan ve üzerileri brandayla kapatılan 30 Pakistan, 28 Afganistan, 6 Nepal, 4 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 69 mülteci görüldü.
Olaya ilişkin kamyon sürücüsü M.D. ve yanındaki B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda; göçmen kaçırılan kamyona öncülük ettiği tespit edilen 34 BMD 776 plakalı aracın sürücüsü C.B. ile yanındaki S.B. adlı şüpheliler de yakayı ele verdi.
Gözaltına alınan toplam 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Muratlı Karakolu'na götürüldü. 69 kaçak göçmenin ise, kimlik tespitlerinin ardından Kayı'daki İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Koyun dedi, mülteci çıktı... Kaçak mülteciler jandarma uygulamasında yakalandı

Jandarma, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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