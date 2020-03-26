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Köyün gençleri evden çıkamayan yaşlıların ağaçlarını buduyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde köylerde yaşayıp 65 yaşın üzerinde olduğu için evlerinden çıkamayan yaşlıların bahçe bakımlarını köyün gençleri ücretsiz yapıyor.

26.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:23
Köyün gençleri evden çıkamayan yaşlıların ağaçlarını buduyor
Bursa 'nın Kestel ilçesinde köylerde yaşayıp 65 yaşın üzerinde olduğu için evlerinden çıkamayan yaşlıların bahçe bakımlarını köyün gençleri ücretsiz yapıyor.

Kestel Ziraat Odası, ilçeye bağlı 29 köyde 65 yaş üstü çiftçilerin evden çıkamadıkları için yardım istemesi üzerine harekete geçti. Çataltepe köyünde ikamet eden Recep İlbeyi (72), Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç'ı arayarak, evden çıkamadığı için zeytinliklerinin budama ve ilaçlamasını yapamadığını söyledi. Gelen telefon üzerine harekete geçen Kılıç, Çataltepe köyü gençlerini organize ederek İlbeyi'nin zeytinliklerini ücretsiz budatıp ilaçlarını attırdı. Bu örnek uygulamayla herkesin takdirini kazanan Kılıç ve gençler, çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, üreticiler için destek paketi istedi.

İlçelerindeki köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştuklarını ifade eden Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Çataltepe köyünde yaşayan 72 yaşındaki Recep İlbeyi abimiz sokağa çıkması yasak olduğu için bizi arayıp yardım istedi. Tarlasına gidemeyip ağaçlarını budayamadığını ve ilaç atamadığını söyledi. Biz de oda olarak harekete geçtik. Çataltepe köyü gençleriyle konuşarak yaşlı amcamızın yardımına koştuk. Onun zeytin ağaçlarını budayıp, ilaçlarını attık. Ağaçları budanmayıp ilaçlarını atamazsa mahsul alamaz, çok mağdur olur. Bize ulaşan yaşlıların mağduriyetini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkese yetişmemiz imkansız, çiftçinin durumu çok zor. Biz çiftçi için de bir yardım paketi açıklanmasını istiyoruz. Üreticilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi çiftçiyi bir nebze de olsa rahatlatacaktır" dedi.

72 yaşında olduğu için evden çıkamayan Recep İlbeyi, "Ben evden çıkamadığım için bahçelerime çalışmaya gidemedim. Ağaçların bakımını yapamazsam mahsul yapmazlar. Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç'ı arayarak yardım istedim. O da köyün gençleriyle birlikte yardıma geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kestel, Bursa, Eyüp, Güncel

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