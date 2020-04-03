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Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar

Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlarOSMANİYE'nin Kadirli ilçesi Kesikkeli Köyü sakinleri, kendi karantinalarını uygulamaya başladı.

03.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:24
Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi Kesikkeli Köyü sakinleri, kendi karantinalarını uygulamaya başladı. Köylüler, köyü giriş ve çıkışlara kapatıp, gönüllülük esasına göre nöbet tutarken, köydeki akrabalarına yatılı gelmek isteyenler ise 14 gün karantinada kalacak.
İlçeye bağlı Kesikkeli Köyü Muhtarı Murat İspir , köye koronavirüs salgınının girmesini önlenmek için kendi karantinalarını uygulama kararı aldı. Seyyar el arabası ve araçla satış için gelenlere kapatılan köyde, köy sakinleri dışında, dışarıdan yatılı olarak gelen misafirlere karantina uygulanacak. Misafir gelenler, akrabalarının evlerinde 14 gün karantinada kaldıktan sonra dışarıya adım atabilecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle köyü satıcılara kapattıklarını anlatan muhtar İspir, "Gönüllü vatandaşlarımız ve azalarımızla köyümüzde tedbirler almaya başladık. Bu tedbirler dahilinde il dışından gelen, köyümüzde akrabası olan veya köylümüz olan misafirlerimizi 14 gün evlerinde kalması kararı aldık. Köydeki vatandaşlarımıza 'evde kal' çağrısı yaparak evlerinde çıkmamaları için gereken tüm tedbirleri aldık. Köyümüzün girişi, çok işlek bir yol olduğu için gelen giden çok oluyor. Bu giriş çıkışları kontrol altına almak için çalışma başlattık. Bunun yanında seyyar satıcı ve satış amaçlı gelenlere girişleri yasakladık. Azalarımız ve gönüllü vatandaşlarımız köy girişinde nöbet tutuyor. Gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Buradaki amacımız, köyümüze bu hastalık girmesin. Biz tedbirlerimizi alalım istedik. Bu hastalığı köyümüze sokmayacağız. İnşallah bu hastalık ülkemizin üzerinden gider ve refaha kavuşuruz" dedi.
'MÜCADELEMİZ HASTALIĞIN BULAŞMAMASI'
Köyde 114 hane ve 330 nüfusun olduğunu belirten muhtar İspir, aldıkları tedbirleri şöyle sıraladı:
"Bizim mücadelemiz, herhangi bir vatandaşımıza bu hastalığın bulaşmamasıdır. Köyde herhangi bir vatandaşımız rahatsızlandığında bize bildirmeleri için bilinçlendirdik. Gecenin hangi saati olursa olsun hastamıza derhal müdahale eder ve ilçedeki en yakın hastaneye ulaşmasını sağlarız. Biz bu özveriyle bu hastalığın köyümüze girmesine müsaade etmeyeceğiz. Köyümüz şu an boş. 'Evde kal' çağrılarımıza köylümüz uyuyor. Yine de ev ev gezerek vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Mücadelemizi yapıyoruz. Köyümüzde aldığımız tedbirler nedeniyle herhangi bir şeye ihtiyacı olan olursa bizi arıyor. Biz de onların ihtiyaçlarını alıyoruz. Eczane, gıda ihtiyacı gibi konularda bizleri arayan köylümüzün ihtiyaçlarını alıp evine kadar götürüyoruz. Yeter ki onlar evde kalsın biz onların her isteğini imkanlar ölçüsünde yerine getiririz."
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Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar

Kaynak: DHA

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