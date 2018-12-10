Köyün İçme Suyuna Atık Motor Yağı Karıştırıldığı İddiası

Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde bir köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiasının ardından sudan alınan örnekler, analiz için Samsun
'a gönderildi.
İlçeye bağlı Koçak
köyünde, musluklarından akan suyun kokması ve renginin siyah olması üzerine, köy muhtarı Nedim Hıdıroğlu, durumu yetkililere bildirdi.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ihbar geldikten sonra görevlilerin köye gittiğini söyledi.
Görevlilerin sudan örnekler aldığını anlatan Karacan, "Sudan
gerekli numuneler alındı. İçme suyundan alınan numuneler Samsun'da Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgili laboratuvarına gönderildi." dedi.
Gelen sonuçlara göre işlem yapacaklarını aktaran Karacan, köyün içme suyu deposunun temizlendiğini ve köye temiz içme suyu verildiğini kaydetti.
Tokat,Samsun,Sudan,Erbaa
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:49