Koyun Kar Üzerinde Doğum Yaptı

16 Kasım 2018 Cuma 14:55



16 Kasım 2018 Cuma 14:55

Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran kar yağışına sürüsüyle yaylada yakalanan çiftçi, dönüş yolunda doğum sürpriziyle karşılaştı.Gürün ilçesi Kazören yaylasında sürüsüyle yaylada bulunan çiftçi Hüsnü Takcı, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürüsünü yayladan indirmek istedi. Sürüsüyle birlikte Suçatı Mahallesi'ne giden Takcı yayla yolunda doğum sürprizi ile karşılaştı. Takcı'nın sürüsünden bir koyun karın üstünde doğum yaptı.Doğum sonrası çiftçi Hüsnü Takcı doğum yapan koyunu ve kuzusunu soğuktan koruyarak ağıllarına götürdü. - SİVAS