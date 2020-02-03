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Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde tespit edilen koyun-keçi vebası (Peste Des Petits Ruminants, PRR) nedeniyle mahalle 1 ay süreyle karantinaya alındı.

03.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP'in ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde tespit edilen koyun-keçi vebası (Peste Des Petits Ruminants, PRR) nedeniyle mahalle 1 ay süreyle karantinaya alındı.

İslahiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki Beyler Mahallesi'nde geçen Salı günü bir besici, hastalanan hayvanları için veterinerden yardım istedi. Veterinerin kontrolü sırasında bir koyun telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan numune alındı. Yapılan incelemede hayvanın ölüm nedeninin koyun-keçi vebası olduğu belirlendi. Bunun üzerine İslahiye İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu, Beyler Mahallesi'nin 1 ay süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar sonrası besicilerin bilgilendirildiği ve hayvan giriş çıkışının yasaklandığı mahalledeki hayvanlara veba aşısı yapıldığı bildirildi.?



Beyler Mahallesi, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

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