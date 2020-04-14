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Koyun kırkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, koyunlarını kırkarken elektrik akımına kapılan kişi öldü.

14.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:42
Koyun kırkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde, koyunlarını kırkarken elektrik akımına kapılan kişi öldü.
İlçeye bağlı Tahtalı Mahallesi'nde ahırda koyunlarını kırkan Erhan Nizam (33), elektrik akımına kapıldı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Nizam'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel
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