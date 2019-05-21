Koyun Kırkma Sezonu Başladı

Muş
'ta besiciler, havaların ısınmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı.
Merkeze bağlı Karabey köyünde yaylaya çıkma hazırlığı yapan besicilerin, özel üretilen makaslarla koyunlarını kırkması, renkli görüntüler oluşturdu.
Sıcaktan etkilenmemeleri için küçükbaş hayvanlarını kırkmaya başlayan besiciler, elde ettikleri yünleri satarak gelir sağlıyor.
Besici Mehmet Emin Demir
, yaptığı açıklamada, koyun kırkma sezonunun başladığını söyledi.
Demir, "Yılda bir kere koyunlarımızı kırkıyoruz. Koyunların üzerindeki yün kışın onları soğuktan korur, yazın hastalıklara neden oluyor. Bu yüzden koyunları kırkıyoruz, yünlerinden de faydalanıyoruz." dedi.
Kırkılan hayvanların kilo aldığına dikkati çeken Demir, "Bir koyunu ortalama 15-20 dakikada kırkıyoruz. Bir kişi günde yaklaşık 15-20 koyuna bu işlemi yapabilir." diye konuştu.
Besici Harun Demir
de köydeki arkadaşlarıyla koyunları nasıl kırktıklarını anlattı.
Muş
, Güncel
Kaynak: AA