Koyun kırkma sezonu başladı

Muş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, havaların ısınmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı.

16.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:28
Muş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, havaların ısınmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı.
Kentin önemli hayvancılık merkezlerinden Üçevler grup köylerindeki besiciler, 2 bin 500 rakımlı yaylalarda hem küçükbaş hayvanlarını otlatıyor hem de yünlerini keserek serinlemelerini ve hastalıklardan korunmasını sağlıyor.
Birbirlerine yardım ederek koyunları kırkan besiciler, elde ettikleri yünü satarak gelir elde ediyor. Yüksek rakımlı yaylalarda besicilerin koyunlarını kırkması, renkli görüntüler oluşturuyor.
"Her gün bir kişinin koyunlarını kırkıyoruz"
Besicilerden Hamit Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla koyunları kırkmaya başladıklarını belirtti.
Haziran ayının sonuna kadar bu işlemin süreceğini anlatan Subaşı, şöyle konuştu:
"Hava sıcaklığı arttığında kırkılmayan hayvanlar hasta olur. Bölgemizde yaklaşık 15 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Besiciler olarak imece usulüyle her gün bir kişinin koyununu kırkıyoruz. Bu geleneği dedelerimizden bu yana sürdürüyoruz. Makaslarla yaklaşık 8 kişi günde ortalama 250 koyun kırkıyoruz. Kırkılan hayvan hem kilo alıyor hem gelişiyor hem de hastalıklardan korunuyor." Koyun kırkma sezonu başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Subaşı, Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Son dakika: İdlib’de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya’ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye’ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı Haber
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Haberler››Güncel››Koyun kırkma sezonu başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: PENDİK'TE CİPİNDEN PARASININ ÇALINDIĞINI GÖREN KİŞİ HIRSIZLARA ATEŞ ETTİ: 2 YARALI - Haber 14:55: Başkan Kızıldaş, yeni sağlık merkezini inceledi - Haber 14:55: Bab'da terör eylemi engellendi - Haber 14:53: Çinli şirket, Kovid-19 aşısının ilk klinik denemelerinden olumlu sonuç aldı - Haber 14:53: Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Haber 14:30: Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma - Haberler 14:26: Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada - Haberler 14:01: Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı - Haber 12:55: Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı - Haber 12:25: Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı - Haberler