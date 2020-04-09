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Köyün köpeklerini vurup zehirliyorlar

Karabük'te bir kişi kangal melezi köpeğini vuranın kişinin bulunması için şikayetçi oldu.

09.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:30
Karabük 'te bir kişi kangal melezi köpeğini vuranın kişinin bulunması için şikayetçi oldu.
Merkeze bağlı Başköy köyünde Hasan Pehlivan'a ait 6 yaşındaki kangal melezi "Pati" isimli köpek, yaklaşık 3 hafta önce kayboldu.
Her yerde köpeğini arayan Pehlivan, köpeğinin vurulduğunu öğrendikten sonra jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.
Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğinin 20-25 gündür kayıp olduğunu söyledi.
Her yerde köpeğini aradığını belirten Pehlivan, "Köpeğim bahçemden ayrılmazdı. Köydeki arkadaşlara sordum. 2-3 gün önce bir arkadaşımın köpeğimin vurulduğunu söylemesi üzerine araştırma yaptım." dedi.
Pehlivan, köpeği vuran kişinin bulunması için gerekli yerlere başvuru yaptığını ifade ederek, "Köpeğimi vuran kişinin bulunmasını istiyorum. Köyde birkaç kişinin daha köpeği vurulmuş." diye konuştu.
Köpeğin vurulduğunu gören Hasan Durmuş Özdemir de saat 09.00'da ahıra bakmaya gittiğinde bir el silah sesi, ardından ise bir köpeğin bağırdığını duyduğunu anlattı.
Köpeği vuran kişiyi göremediğini dile getiren Özdemir, köpeğin ölüsünü çalının dibinde gördüğünü kaydetti.
Özdemir, 40 günlük 9 yavrusu olan anne kangal köpeğinin de vurulduğunu sözlerine ekledi.
Başköy köyü muhtarı Sami Gedik de 2-3 ay önce 7 yavru köpeğinin köyde zehirlendiğini söyledi.
Bir komşusunun kangal köpeğinin de vurulduğunu anlatan Gedik, "Son olarak da Hasan Pehlivan arkadaşımın köpeğini vurdular. Komşum silah sesinden sonra köpeğin havlamasını duymuş. Kimin vurduğunu bilmiyorum. Yazıktır. Hayvanlarla uğraşmasınlar." ifadesini kullandı. Köyün köpeklerini vurup zehirliyorlar

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Pehlivan, Karabük, Başköy, Güncel
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