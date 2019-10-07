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Köyün lağım gideri bahçesine dolan kadın isyan etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Davutlar Köyü'nde yaşayan Fatma Karabulut'un bahçesi köyün lağımı ile doldu.

07.10.2019 13:33Köyün lağım gideri bahçesine dolan kadın isyan etti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Davutlar Köyü'nde yaşayan Fatma Karabulut'un bahçesi köyün lağımı ile doldu. Duruma tepki gösteren Karabulut yetkilileri göreve davet etti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Davutlar Köyü'nde bir süre önce yaşanan selde köyün alt yapı giderleri hasar gördü. Hasar gören boruların yapılmaması üzerine taşan lağım, Fatma Karaduman ve eşi Yaşar Karaduman'ın yaşadığı evin bahçesine doldu.

Kötü kokudan dolayı bahçelerine giremediklerini belirten Karaduman çifti, bu sene de mahsullerini toplamakta zorlandı.

Yetkililerden yaşanan sorunu çözmelerini isteyen Fatma Karaduman "Her sene köyün pisliğini temizliyoruz, temizlemek zorunda değiliz. Burası bizim fındık bostanlığımız ama şuan rezillikten başka bir şey değil. Lağım giderinin üzeri açık duruyor, bizler ve hayvanlar için sağlık açısından çok tehlike oluşturuyor. Sağlık Bakanlığına bildirdik ekip ile gelip muhtarımızın ilgilenmesi için boru verdiler. Kaç senedir yalvarıyoruz fakat sorunumuz ile ilgilenilmiyor. Ahalinin pisliğini el ile temizliyoruz. Artık bıktık halimizi görün lütfen, yetkililerden yardım bekliyoruz." diyerek sitem etti.

Karaduman, Sağlık Bakanlığına ve Kaymakamlığa tekrar gideceğini belirtti. - ZONGULDAK

Fatma Karabulut, Zonguldak, Davutlar, Güncel

Kaynak: İHA

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