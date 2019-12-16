Haberler » 3. Sayfa » Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı - Haberler

Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah erken saatlerde çoban eşliğinde meraya giden koyun sürüsü akşam çobansız dönünce tüm mahalle sakinleri ve jandarma çobanı bulmak için seferber oldu.

16.12.2019 01:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 01:47Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
'nın ilçesinde sabah erken saatlerde çoban eşliğinde meraya giden koyun sürüsü akşam çobansız dönünce tüm mahalle sakinleri ve jandarma çobanı bulmak için seferber oldu. 27 yaşındaki genç çoban İsmail Demir'in cansız bedeni kayalık kenarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre Demirci'ye bağlı Bayramşah Mahallesinde 27 yaşındaki İsmail Demir sabah erken saatlerde hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü. Akşam saat 18.00 sıralarında sürüdeki hayvanların sahipsiz mahalleye geri dönmesi üzerine İsmail Demir'in ailesi ve mahalle sakinleri genç çobanı aramaya çıktı. Çoban için Jandarmaya kayıp ihbarı verilmesinin ardından mahalle sakinleri ve Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması yapıldı. Genç çobanın cansız bedenine Çomaklı Dağında kayalıkların kenarında ulaşıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen genç çobanın ölümü mahalleyi üzüntüye boğarken, olayla ilgili Demirci ilçe jandarma komutanlığınca araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Demir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp kurumuna gönderildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:43 Sur'da tescilli binada göçük - Haberler
01:42 Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı - Haberler
01:06 Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis - Haberler
00:47 Fransa'da işçi sendikası CGT'den hükümete emeklilik yaşı reformunu geri çekmesi için bir hafta süre - Haberler
00:41 Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi - Haberler
23:00 Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız - Haberler
22:24 Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok - Haberler
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır - Haberler
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Libya'ya asker gönderilecek mi?" sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız - Haberler
16.12.2019 02:07:17