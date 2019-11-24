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Koyun sürüsüne otomobil çarptı: 15 koyun telef oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yol kenarından çiftliğe giden koyun sürüsüne araç çarptı.

24.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:59Koyun sürüsüne otomobil çarptı: 15 koyun telef oldu
'in ilçesinde yol kenarından çiftliğe giden koyun sürüsüne araç çarptı. 15 koyunun telef olduğu kazada kaçan sürücüyü düşen plakası ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nin İskele yolunda gece saatlerinde meradan çiftliğe gitmekte olan Mehmet Bacaksızoğlu'na ait koyun sürüsüne 10 ACC 373 plakalı özel bir araç daldı. 15 koyunun telef olduğu kaza sonrasında olay yerinden kaçan aracın sürücüsü F.I.'yi kaza mahallinde çarptığı koyunların arasına düşen aracının plakası ele verdi. Kaza sonrasında olay yerine gelen jandarma ekipleri plakadan F.I.'ye ulaşarak hakkında yasal işlem yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Altınova Mahallesi, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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