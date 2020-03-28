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Köyün yaşlılarının ihtiyaçlarını muhtarın oğlu karşılıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki çoğunluğu yaşlılardan oluşan 7 haneli, 14 nüfuslu Asmacık köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını, haftada 3 gün köye gelen muhtarın oğlu karşılıyor.

28.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:13
Köyün yaşlılarının ihtiyaçlarını muhtarın oğlu karşılıyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki çoğunluğu yaşlılardan oluşan 7 haneli, 14 nüfuslu Asmacık köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını, haftada 3 gün köye gelen muhtarın oğlu karşılıyor.
Asmacık köyündeki yaşlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından evlerinden dışarı çıkmıyor.
Alışveriş yapılacak bir bakkal bile olmayan köyde yaşayanlar ihtiyaçlarını daha önce ilçe merkezinde karşılıyordu.
Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçeye de gidemeyen yaşlılara haftada 3 gün köye gelen muhtar Ahmet Coşar'ın oğlu Feridun Coşar (30), gönüllü yardım ediyor.
Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki yaşlıların muhtar olan babası Ahmet Coşar'a, ya da kendisine telefonla ulaşarak sipariş verdiklerini söyledi.
İlçede yaşadığı için haftada 3 gün Asmacık köyüne geldiğini dile getiren Coşar, şunları belirtti:
"Köydeki insanların geneli 65 yaş ve üzerinde. Bizim burada pazar yok, market yok. 65 yaş üzeri insanların sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlarımız dışarı çıkmıyor. Benim ailem de yaşlı ve köyde yaşıyor. Ailemin de ve köyümüzün diğer yaşlıların ihtiyaçlarını ben gönüllü olarak karşılamaya çalışıyorum. Siparişler genelde domates, yumurta, ekmek gibi başlıca temel gıda siparişleri oluyor. Onları ilçeden tedarik ederek köye getirerek yaşlılarımıza teslim ediyorum."
"Her şeyi devletten beklememek gerek"
İhtiyaçları teslim ettiği sırada diğer talepleri de not aldığını aktaran Coşar, jandarma ekiplerinin de emekli maaşlarını köye getirdiğini belirtti.
Devletin yaşlılar için "Vefa Sosyal Destek Gurubu" kurduğunu anımsatan Coşar, şöyle dedi:
"Bizde genç olarak köylümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyi devletten beklememek gerek. Biz gençler olarak evlerinde kalan yaşlılara yardımcı olmalıyız. İnşallah bu koronavirüs de elbet bir gün bitecek. Şimdilik yaşlılarımızın evlerinde kalması gerekiyor. Ben bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Şu anda ülkemizde 7 milyon yaşlı insan var. Bunlar komşumuz, akrabamız olabilir. Herkes bulunduğu mevkide yaşlılarımıza yardımcı olması lazım."
Evinin balkonunda siparişlerini bekleyen Mehmet Yeşilyurt da ilçeden ihtiyaçlarını getiren Feridun Coşar'a teşekkür etti.
Eşiyle sürekli evde olduklarını aktan Yeşilyurt, "Devlet bize, 'Evden çıkmak yok.' dedi. Biz de kurala uyuyor, çıkmıyoruz. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı da muhtarın oğlu getiriyor. Allah, ondan razı olsun." dedi.
Coşar'dan siparişlerini teslim alan Satı Coşar da tekrar yumurta siparişi vererek, "Bizim köyümüzde bakkalımız falan yok. Muhtarın oğlu sağ olsun ihtiyaçlarımızı getiriveriyor." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Coşar, Sandıklı, Afyon, Güncel

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