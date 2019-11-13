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Koyun yetiştiricisi şiir kitabı yazdı

Oltulu Şair Mesut Altunkaynak "Sitem" isimli şiir kitabının baskısını tamamladı.

13.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:14Koyun yetiştiricisi şiir kitabı yazdı
Oltulu Şair Mesut Altunkaynak "Sitem" isimli şiir kitabının baskısını tamamladı.

Altunkaynak'ın şiirlerinde genelde Vatan aşkı, Beşeri Aşk, İlahi Aşk, İnsani değerler ve çeşitli konuları şiire döktüğü "Sitem" her okuyucunun kendine ait bir iz, kendini anlatan bir şiir bulacağı sade ve akıcı bir dille yazılmış 115 şiirin bulunduğu bir şiir kitabı.

Mesut Altunkaynak 1984 yılında 'un Oltu İlçesi Derebaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu aynı köyde okudu Ortaokulu İmam Hatip Orta Okulunda, Liseyi Oltu Anadolu lisesinde okudu. Evli üç çocuk babası Şair Altunkaynak küçük baş hayvancılık ile uğraşıyor.

Şair önsözünde şöyle sesleniyor;

"Bir Sitem benimkisi kimsenin bilmediği

Bir Sitem kimselere dokunup değmediği

Bir Sitem hiçbir zaman yerini bulmadığı

Gönülden kopup gelen küçük bir sitem" - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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