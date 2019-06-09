Koyun yüklü kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Kulu
ilçesinde koyun yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara- Konya
karayolunun ilçe girişinde Abdurrahman Özdemir yönetimindeki 45 YK 580 plakalı koyun yüklü kamyonet, şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Özdemir ile Hacı Özdemir ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan koyunlar çevreye dağılırken üç koyun da telef oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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