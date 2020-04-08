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Köyüne dönen genç adam, jeotermal suya girerek kendini koruyor

İstanbul'dan memleketi Bingöl'de gelen ve köyüne yerleşen 25 yaşındaki Ayhan Gürgen, kendiliğinden kaynayan 46 derecelik jeotermal suya girerek hastalıklardan korunmaya çalışıyor.

08.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:12
Köyüne dönen genç adam, jeotermal suya girerek kendini koruyor
İstanbul 'dan memleketi Bingöl 'de gelen ve köyüne yerleşen 25 yaşındaki Ayhan Gürgen, kendiliğinden kaynayan 46 derecelik jeotermal suya girerek hastalıklardan korunmaya çalışıyor.

Daha önce İstanbul'da çalışan Ayhan Gürgen de salgından dolayı bir süre önce memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyüne döndü. Kendini karantinaya aldıktan sonra ailesiyle hayvancılığa başlayan Gürgen, köyüne 1 kilometre uzaklıkta açık alanda yer alan ve kendiliğinden kaynayan 46 derece sıcaklığı bulunan jeotermal suya sık sık giriyor. Havaların serin olmasına rağmen, hayvancılıkla uğraştıkları ve suyun şifalı olduğu için sık sık girdiğini aktaran Gürgen, virüsten de korunmaya çalıştığını aktardı.

Köylerindeki doğal suya girdiğini dile getiren Ayhan Gürgen, "Biz, köyde hayvancılık ile uğraştığımız için genelde üstümüz başımız kirlenir. Hastalık olunca da bulaşıyor. Bizim köyümüzde de taştan çıkan doğal bir su var. Köylüler de burayı hamama çevirdi, biz de virüsten arınmak gelip içine gidiyoruz. Sıcak su olduğu için bir çok ağrı ve sızıya iyi geliyor. Temiz bir şekilde evimize gitmek için suya giriyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, İstanbul, Bingöl, Güncel
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