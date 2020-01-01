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Köyüne yapılan hizmetten dolayı Vali Masatlı'ya muhtardan teşekkür

Ardahan'a bağlı Balıkçılar köyü muhtarı Aysel Kaya, Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.

01.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:40 Köyüne yapılan hizmetten dolayı Vali Masatlı'ya muhtardan teşekkür
'a bağlı Balıkçılar köyü muhtarı Aysel Kaya, Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.
Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyünün 2019'da birçok sorununu giderildiğini, bu nedenle Vali Masatlı ve diğer yetkililere teşekkür ettiğini ifade etti.

Özellikle köylüden gelen memnuniyeti ifade etmek için söz konusu teşekkürü yaptığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Köyümün birçok sorunu 2019'da giderildi. Bunda sayın valimizin çok büyük emekleri oldu. Örneğin köy camisinin içi ve dışı tamamen gözden geçirildi. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Devletimizin bizi ve halkımızı yalnız bırakmadığının bir göstergesi oldu bu hizmetler." dedi.

Aysel Kaya, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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