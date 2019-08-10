Haberler» genel» Haber

Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

Koyunlar firarda.

10.08.2019 03:30
Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
KAYSERİ - Kayseri'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Selçuklu mahallesinde başı boş gezen 3 koyun gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Koyunların bulunduğu yere gelen ekipler, hayvanların yakında bulunan küçükbaş hayvan pazarından kaçtığı düşünerek, pazara gitti. Burada koyunların sahibini bulan polis ekipleri, vatandaşı koyunların yanına getirerek teslim etti.
Kaybolan koyunlarını teslim alan besici de, ekiplere teşekkür etti.
Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

Kayseri, Polis, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
03:39   Osmangazi kurban bayramına hazır
03:30   Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
03:26   Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş: "Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz"
03:21   HGK-82 operasyonel kullanıma hazır
03:18   TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi
03:10   Kahramanmaraş'ın en büyük eğlence merkezi açıldı
03:01   Bayram trafiği yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor