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Koyunları anne-baba şefkatiyle bakıyorlar

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde koyun yetiştiriciliğiyle uğraşan karı-koca kış şartlarında biraz daha zorlaşan bakım işini severek yapıyorlar.

01.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:37Koyunları anne-baba şefkatiyle bakıyorlar
'nun ilçesinde koyun yetiştiriciliğiyle uğraşan karı-koca kış şartlarında biraz daha zorlaşan bakım işini severek yapıyorlar.

İlçenin Turnalık Yaylası'nda yaşayan Sebahattin-Nebahat çifti, 10 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyor. Bin 800 rakımlı yaylada çetin geçen kış şartlarına rağmen koyunları ve kuzularını adeta bir anne-baba şefkatiyle bakıyorlar. Kış mevsiminde çoğunlukla ahırda besledikleri hayvanlarını bahara sağlıklı ve besili çıkartmak için yem ve otlarını düzenli olarak veriyorlar.

Üç çocuk babası Sebahattin Aydoğan, kış şartlarında koyun yetiştiriciliğinin zor olduğunu söyledi. 10 yıldır koyun yetiştirdiğini belirten Aydoğan, "10 yıl öncesinde kendi imkanlarımla aldığım birkaç koyunu çoğaltarak bu işe başladım. Zor bir iş olsa da eşimle birlikte çok severek yapıyoruz. Bu iş sayesinde sigortamızı ödüyor, geçimimizi sağlıyoruz" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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