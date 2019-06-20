20.06.2019 12:33
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Koyunları otlatan çocuk uçuruma düştü

Koyunları otlatan çocuk uçuruma düştü

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde koyunlarını otlatan Ömer Faruk Küçükkaya (15), uçuruma düşerek yaralandı.

ERZİNCAN'ınKemahilçesine bağlı Oğuz köyünde koyunlarını otlatan Ömer Faruk Küçükkaya (15), uçuruma düşerek yaralandı.
Olay, bu sabahErzincan'a 80 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü kırsalında meydana geldi. Ailesine ait koyunları otlatırken, kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Küçükkaya, ayağı kayınca yaklaşık 25 metreden uçuruma düştü.
Düştüğü yerde aldığı darbeyle baygınlık geçiren Küçükkaya, amcası tarafından bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükkaya, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırık ve ezilmeler olan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


- Erzincan
Kaynak: DHA
Sabah,Kemah,Erzincan,Güncel

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