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Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef oldu

Bursa'da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu.

07.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:07
Bursa'da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa- İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.
Kaza saat 03: 00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. İnegöl'den koyunlarını satmak için Mustafakemalpaşa'ya götüren Hakkı Özer (62) yönetimindeki 26 ABM 086 plakalı kamyon, bilinmeyen bir nedenden dolayı devrilerek yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonda bulunan 40 kuzudan 8'i ise telef oldu. Ekipler kamyon içerisinde sıkışan kuzuları kurtarmak için seferber oldu.
Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile şoför Hakkı Özer hafif yaralı olarak kamyondan çıkarılırken, kasada bulunan onlarca kuzu da araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 2 hayvan taşıma aracına aktarılan kuzular, kontrollerinin yapılması üzerine hayvan hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çalışması sonucu tutulan tutanaklardan sonra telef olan kuzular yoldan kaldırıldı.
Kazadan kurtulan kuzulardan bir tanesi annesinin hareketsiz bir şekilde yattığını görünce ağlayarak annesine koştu. Olay yerinde bulunan bekçi küçük kuzuyu sakinleştirmek için kucağına aldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa- İzmir Karayolu aracın çekilmesi ile birlikte tekrar trafiğe açıldı.
(Serkan Akkuş/İHA)
Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef oldu

İzmir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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