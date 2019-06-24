24.06.2019 15:16
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Koyunları yıkamak için girdikleri derede boğuldular

Koyunları yıkamak için girdikleri derede boğuldular

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde koyunlarını yıkamak için girdikleri derede sürüklenen iki kardeş yaşamını yitirdi.

Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde koyunlarını yıkamak için girdikleri derede sürüklenen iki kardeş yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kamil Şimşek (35) ile kardeşi Süleyman Şimşek (32), koyunlarını yıkamak için Akçay Deresi'ne girdi.
Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmaya çalışan Kamil Şimşek de suda sürüklendi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla dereden çıkarılan Kamil Şimşek olay yerinde, kardeşi ise kaldırıldığı Bozdoğan Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetti.
Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Süleyman Şimşek , Aydın , Kamil Şimşek , Bozdoğan , Güncel

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