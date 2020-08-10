Koyunların 8 asırlık atlama yarışına virüs engeli

Denizli'de 8 asırdır süregelen Sudan Koyun Geçirme festivalleri ve Bağbozumu Festivalleri korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Bizim için asıl festival Kovid-19'u yendiğimiz zaman olacak" dedi.

Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan festivaller bu yıl korona virüs sebebiyle iptal edildi. 847 yıldır aralıksız olarak yapılan Sudan Koyun Geçirme Festivali bu yıl salgın tedbirleri kapsamında iptal edildi. Renkli görüntülere sahne olan festivale yurt içi ve yurtdışından yoğum katılım sağlanıyordu. İlçenin bir diğer festivali olan ve bu yıl 24. Kez düzenlenecek olan Bağbozumu Festivali de tedbirler doğrultusunda iptal edildi. bu kapsamda ilçenin en önemli iki festivali salgın tedbirleri kapsamında iptal edilmiş oldu. Vatandaşları korona virüs tehdidine karşı uyaran Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Vatandaşlarımız lütfen maske kullansın. Fiziki mesafe kurallarına uyulsun. Uzmanlar, korona virüs belasının geçmediğini, ikinci dalga olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Düğün, nişan gibi organizasyonlarda, Pazar yerlerinde lütfen vatandaşlarımız maske kullansın, birbirleriyle temas etmesinler. Bu yıl festivalleri düzenlemeyeceğiz. Bizim için asıl festival Kovid-19'u yendiğimiz zaman olacak" dedi.

"Çal'da korona virüs vakası yok"

İlçede korona virüs vakasının olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Akcan, "İlçemizde birkaç vaka oldu, onlarda iyileşti. İlçemizde şu anda korona virüs vakası yok. Yetkililerden aldığımız bilgi bu şekilde. Aman dikkat diyorum. Şu anda virüsün olmaması olmayacak anlamına gelmiyor. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" diye konuştu. - DENİZLİ