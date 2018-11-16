Koyunların boynuzlu aile kavgası kameralarda Kavgaya müdahale eden baba koç, her iki tarafı da boynuz darbesi ile uzaklaştırmaya çalıştı
ORDU - Ordu
'nun Fatsa
ilçesi Kumru- Korgan
karayolunda koyunların boynuzlu aile kavgası kameralara yansıdı. Anne
koyunla çocuk koyunun kavgasına baba koç koyunda katılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yolda bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda ilginç kavga ise uzun sürdü. Asfaltın ortasında bir süre duran anne ve çocuk koyunun kavgasına baba koç da dahil oldu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Koyunların sahibi ise kavgayı ayırmaya çalıştı ve kavga sonlandırıldı.
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