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Koyunların zorlu kar yolculuğu

Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini arttırmasıyla çobanlar, zorlu kar yolculuğunu göze alarak sürülerini hayvanların otlayabilecekleri alanlara indirdi.

30.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:40 Koyunların zorlu kar yolculuğu
'ta yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini arttırmasıyla çobanlar, zorlu kar yolculuğunu göze alarak sürülerini hayvanların otlayabilecekleri alanlara indirdi.

ilçesi Yaylacık köyünde hayvancılık yapan Eren Küçük, havanın sertleşmesi ve kar yağışının etkisini arttırmasıyla koyun sürüsünü 20 kilometre mesafedeki ilçe merkezine indirme zorunda kaldı. Kar altındaki 20 kilometrelik göç, sürü içinde bir hayli zor oldu. Yer yer tipinin yaşandığı yolculukta, sürüye eşlik eden siyah renkli bir eşeğin karla beyaza bürünmesi dikkat çekti. Sürüsünü otlayabilecekleri alana indirmeyi başaran Küçük, yolculuk sırasında koyunların bir hayli yorulduklarını belirtti. - SİVAS

Gürün, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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