Haberler » 3. Sayfa » Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı - Haberler

Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı

Antalya'da sele kapılan bir çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, çobanın hayvanlarına ise hala ulaşılamıyor.

06.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:46 Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı
'da sele kapılan bir çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, çobanın hayvanlarına ise hala ulaşılamıyor.

Antalya'da etkili olan sağanak yağış maddi ve manevi hasarlara neden oldu. Kimi bölgede insanlar evinde mahsur kalırken kimi yerde de su baskınları meydana geldi. Serik ilçesi Çandır mahallesinde ise koyunlarını otlatmak için çıkan bir çoban geriye dönmeyince yakınları durumundan endişelenmeye başladı. Yakınları bir süre sonra acil çağrı merkezine durumu verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama çalışması sonucunda çoban selin taşırdığı bir derede bulundu. AFAD ekipleri çobanı kurtarma botuyla karaya çıkardı.

Kurtulan çobanın hayvanlarına ise hala ulaşılamıyor. - ANTALYA

Antalya, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:13   Mülteciler için BM destekli proje - Haberler
18:10   CHP'li Kiraz'dan 'Ahilik fonu kesintisi' tepkisi - Haberler
18:05   Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla... - Haberler
18:02   TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Haberler
18:00   Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç? - Haberler
17:57   Son Dakika: Trump'tan yeni İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak - Haberler
17:54   200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi - Haberler
17:18   Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Haberler
17:04   ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Haberler
6.01.2020 18:26:49