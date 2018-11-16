16 Kasım 2018, 15:10
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Koyunu 8 Metrelik Kuyudan İtfaiye Ekibi Kurtardı

Koyunu 8 Metrelik Kuyudan İtfaiye Ekibi Kurtardı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, çiftçiye teslim edildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, çiftçiye teslim edildi. 

Poyrazdamları Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde çiftçi Ali Çoğan'a ait koyun, 8 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düştü. Koyunu tek başına çıkaramayan Çoğan, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, koyunu kuyudan çıkararak, sahibine teslim etti. Çiftçi Çoğan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

- Manisa Salihli,Manisa,İtfaiye
16 Kasım 2018 Cuma 15:10