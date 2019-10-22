Haberler » genel » Köyünü selden kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti, son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Köyünü selden kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti, son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Köyünü selden kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti, son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı "Yolun sonu görünüyor" türküsünü böyle söylemişGİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz haftasonu şiddetli yağan yağmurun ardından Eynesil ilçesinde suya kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adamın sosyal...

22.10.2019 18:53
Köyünü selden kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti, son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı
"Yolun sonu görünüyor" türküsünü böyle söylemiş
GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz haftasonu şiddetli yağan yağmurun ardından Eynesil ilçesinde suya kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adamın sosyal medyaya düşen görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
Olay, Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde 20 Ekim Pazar günü meydana gelmişti. Aşırı yağışlarla beraber köyün üst tarafından geçen su kanalı tıkanıp köye zarar vermesin diye çalışırken suya kapılan ve hayatını kaybeden Hasan Zamba'nın sosyal medyaya düşen videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Köyünü kurtarmak için kendini feda eden Zamba'nın "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söylerken bir yakını tarafından çekilen görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. İçtenlikle söylediği türkü videoyu izleyenleri duygulandırdı. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Köyünü selden kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti, son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Giresun, Eynesil, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
20:11 Aşı korkusu öğrencileri hüngür hüngür ağlattı
20:11 Kayyum Mehmetbeyoğlu göreve başladı
20:08 MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında toplam 775 terörist etkisiz hale getirildi"
20:02 Erciyes'te karlama makineleri pistlerdeki yerini aldı
19:55 Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
19:24 Barış Pınarı Harekatı şehidinin naaşı baba ocağı Kars'a getirildi
19:18 Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
22.10.2019 20:29:25