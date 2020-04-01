Koyununu satıp kampanyaya bağışladı

MERSİN'in Silifke ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mehmet Yagal, sattığı koyunundan elde ettiği bin 453 TL'yi, 'Biz bize yeteriz Türkiye 'm' kampanyası'na bağışladı.

İlçenin Sarıcalar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Yagal, koyunlarından bir tanesini bin 453 liraya sattı. Yagal, parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayarak milli dayanışmaya destek verdiğini belirtti.Ağılındaki en iyi koyunu sattığını belirten Mehmet Yagal, "Son göçer Yörüklerdenim, göçebeyim. Biraz koyunlarım var. Mesleğimiz, gelirimiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına çam sakızı çoban armağanı olarak ben de sürümdeki en iyi koyunumu gönlümden koparak bağışlıyorum. Biz Yörükler olarak devletimizin her zaman zor zamanında yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. İnşallah rabbim bir an önce huzura, güvene kavuşturur" dedi.

Kaynak: DHA