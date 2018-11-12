Koyver Gitsin" Ekibinden Sokak Hayvanları İçin Kampanya

"Koyver Gitsin" filminin ekibi, yapımcı Serkan
Bircan öncülüğünde sokak hayvanları için mama kampanyası başlattı.
Filmin vizyona girdiği ilk hafta elde edilen bilet satış gelirinin bir bölümünün hayvanların mama ihtiyacı için kullanılacağı kampanya, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) iş birliğiyle hayata geçirildi.
Sosyal medya kullanıcıları, "#1BİLET1MAMA" etiketiyle paylaştıkları videolarla, "Koyver Gitsin" filminin ilk olarak sosyal medyada başlattığı kampanyaya destek veriyor.
Kampanyanın, sinema sektöründe faaliyet gösteren yapım şirketleri tarafından da desteklenerek kalıcı şekilde devam etmesi planlanıyor.
Yönetmenliğini Kemal Danacı'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ömer Gecü, Onur Yaprakçı, Begüm Polat, Seymen Aydın
, Sinan Bengier
, Çetin Altay
, Naci Taşdöğen
ve Kübra Dilara Çelen yer alıyor.
16 Kasım'da vizyona girecek
Senaryosunda filmin başrol oyuncularından Ömer Gecü'nün imzası bulunan komedi türündeki "Koyver Gitsin"in konusu şöyle:
"Genç
bir adam olan Samet, sevdiği kadınla evlenmenin hayalini kurar. Samet'in hayallerini gerçekleştirip, evlenebilmesi için gereken parayı bulması şarttır fakat önünde sadece 3 günü vardır. Samet ve gereken parayı bulmak için birlikte plan yaptığı, ağabeyi olarak gördüğü Ferhat, hayatlarının bu en uzun 3 gününde kendilerini birbirinden zor maceralar içerisinde bulur. Hayatta tek güvendikleri insan olan Settar Hoca bile onları bu tehlikeli yolculuklarından alıkoyamaz."
Bircan Film tarafından hayata geçirilen film, 16 Kasım'da vizyona girecek.
Serkan
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:00