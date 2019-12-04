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Koza Altın, vergi sıralamasında 20'nci sıraya yükseldi

KOZA Altın İşletmeleri, altın madenciliğinde Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu karşılıyor.

04.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:32Koza Altın, vergi sıralamasında 20'nci sıraya yükseldi

KOZA Altın İşletmeleri, altın madenciliğinde 'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu karşılıyor. Firma, 2018 yılında ödediği 283 milyon 097 bin 917 TL ile vergi sıralamasında 20'nci sıraya yükseldi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Koza Altın İşletmeleri, Türkiye'de altın madenciliği sektöründe lider firma olmayı amaçlıyor. İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'de bulunan 5 madende üretim gerçekleştiren Koza Altın İşletmeleri, uluslararası platformda söz sahibi olmayı hedefliyor. 2017 yılında kurumlar vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri, 2018 yılında ödediği 283 milyon 097 bin 917 TL ile 20'nci sıraya yükseldi.

'BU YIL HEDEF TOPLAM 10,8 TON ALTIN'

Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TMSF 2'nci Başkanı Ali Altıntaş, holding bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri'nin 2019 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla net dönem karının 1 milyar 260 milyon TL'ye ulaştığını söyledi. Altıntaş, şirketin TMSF'ye devrinden sonra öz kaynaklarının yüzde 124 artış ile 2,9 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Bizlere emanet olan işletmelerimizin önemli çalışma performansı ortaya koymaları ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmelerimiz, bu yıl toplam 10,8 ton altın üretmeyi hedefliyor. 2017 yılında Kurumlar Vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri, 2018 yılında 20'nci sıraya yükseldi. 2018 yılında 283 milyon 097 bin 917 TL 'Kurumlar Vergisi' ödedik. Devletimize ödenen vergilerin şirketin TMSF'ye devrinden itibaren yüzde 127 arttığı görülmektedir."



Koza Altın, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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