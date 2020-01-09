Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Melek İpek'e, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay, SPK Kanununa muhalefet suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hüküm açıklandı. 'Terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası verildi. Sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, SPK Kanununa muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası verildi.

ŞİRKETLERDEKİ HİSSELERİ HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Diğer sanıklara 2 yıl 1 aydan 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca aralarında Akın İpek'in de olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve şirketlerde bulunan hisselerindeki kayyum kararının devamını kararlaştırdı.