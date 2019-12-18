Koza-İpek davasında sanık savunmaları tamamlandı

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza-İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada sanık ve avukatlarının savunmaları tamamlandı.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütüne üye olmak', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek, Şaban Yörüklü, tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. İpek ve Yörüklü'nün avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce hazineye devri tamamlanan holding bünyesindeki şirketlerden Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Rek-tur Reklam Pazarlama Ticaret Şirketi ve İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi üzerindeki kayyım görevlendirmesi kararının sonlandırılmasını ve karar örneğinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından karar için duruşmayı 9 Ocak 2020'ye erteledi.

CAFER İPEK'İN 134 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Cafer Tekin İpek'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 21 defa 'vergi kanununa muhalefet', 'Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 134 yıla kadar, sanık Melek İpek'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'SPK Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 20 yıl, sanıklar Ebru İpek ve Şaban Yörüklü'nün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'özel belgede sahtecilik' suçundan 18'er yıl hapsini istedi. Sanık Hasan Burak Sertcan ve Harun Ekinci'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun ise 'FETÖ üyeliği' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 45 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar İsmet Sivrioğlu, Özlem Özdemir, Fikret Şayan, Hüseyin Erdem, Selim Elmasoğlu, Mahir Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Şaban Aksüyek'ın ise 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım' suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin Zenginer, Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş, Nevin İpek'in dosyasının ayrılmasını istedi. Savcı ayrıca, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA,