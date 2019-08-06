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Koza İpek Holding davasında sanıklara ait hisselere devlet tarafından el konulsun talebi

Koza İpek Holding davasında Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapsini isteyen savcı, sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

06.08.2019 19:09 Koza İpek Holding davasında sanıklara ait hisselere devlet tarafından el konulsun talebi
Koza İpek Holding davasında Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapsini isteyen savcı, sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Koza İpek Holding davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.
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İpek Holding, Melek İpek, Koza, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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