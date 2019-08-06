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Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

06.08.2019 17:55
Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

CAFER TEKİN'İN 90 YIL HAPSİ İSTENDİ

Koza İpek Holding davasında mütalaasını açıklayan savcı Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in 20 yıl hapsini istedi.

SANIKLARIN HİSSELERİNE EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Davada savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.


İpek Holding, Melek İpek, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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