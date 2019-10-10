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Koza kaldığı yerden devam ediyor

Eğlenmeyi ilke edinmiş, eğlenirken de öğrenen, deneyim kazanan ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Çanakkale Koza Gençlik Derneği'nde bu yıl 7'den 70'e herkese hitap eden birçok çalışma gerçekleşecek.

10.10.2019 15:30Koza kaldığı yerden devam ediyor

27 Eylül 2019 tarihinde yapılan tanışma toplantısında yaklaşık 100 yeni gönüllü ile tanışan Çanakkale Koza Gençlik Derneği bu yıl Koza Felsefe Okulu, Aktif Tırtıllar projesi, İtalyanca atölyesi, İngilizce Konuşma Kulübü, Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı, Tiyatro Atölyesi, Japon Kültürü Tanıtım Etkinliği, Temel İlkyardım Eğitimi ve Temel İşaret Dili Eğitimi ile çeşitli farkındalık eğitimleri, organizasyon ve ulusal/ uluslararası birçok proje ile yeni döneme hazır.

Koza Gençlik Derneği tarafından yapılan açıklamada; "Eğer sen de bu çalışmaların bir parçası olmak istersen tek yapman gereken Yalı Hanı 2.katta bulunan derneğimize gelmen veya bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmen. Gençlik Burada.. Ya Sen?" denildi.


Çanakkale, Eylül, Koza, Güncel

Kaynak: Bültenler

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