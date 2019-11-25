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Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı

İş adamı Behsat Önder'in satın aldığı ve Türkiye'de sayılı tesisler arasında yer alan 2 bin 41 yatak kapasiteli Kozaklı Bizz Termal Otel, Kayseri'de görev yapan gazetecileri ağırladı.

25.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:27Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı
İş adamı Behsat Önder'in satın aldığı ve 'de sayılı tesisler arasında yer alan 2 bin 41 yatak kapasiteli Bizz Otel, Kayseri'de görev yapan gazetecileri ağırladı.

İş adamı Behsat Önder tarafından satın alınan İç Anadolu'nun en büyük tesisi olma özelliğini taşıyan ve Türkiye'de de sayılı tesisler arasında yer alan Kozaklı Bizz Termal Otel, kentte görev yapan basın mensuplarına tanıtıldı. 2 bin 41 yatak kapasitesi olan oteli gazetecilere gezdiren Önder, "Burada yapılan tesisin son halini kamuoyu ile paylaşmak istedik. Bu kapasite de ve bu büyüklükteki tesisimiz, İç Anadolu'nun en büyük tesisidir. Türkiye'de sayılı tesisler arasında. 4 seneye yakın süredir kapalı bir şekilde durması, bizi rahatsız etti. Buranın milli bir gelir olduğunu düşünerek buradaki mağdur üyelerin haklarını korumak adına böyle bir tesisi işletme kararını aldık. Çok zorlu bir süreç geçirdik ama aldığımız geri dönüşler bizleri çok memnun etti" ifadelerini kullandı.

106 odalı otel bloğu, 370 daireli hisseli gayrimenkul satışı olan 2 bloklu tesise gelen müşteriler ise hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Türkiye, Kozaklı, Termal, Güncel

Kaynak: İHA

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