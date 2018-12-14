Kozaklı'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan 1 Kişi Tutuklandı

Nitelikli cinsel saldırı ve başkasını intihara yönlendirme ve yardım etme suçlarından aranan R.Ş. yapılan istihbari çalışmalar sonrasında Tuzla
'da yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kozaklı
adli makamlarınca nitelikli cinsel saldırı ve başkasını intihara yönlendirme ve yardım etme suçlarından aranan R.Ş. Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonrasında Tuzla'da yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teslim edilmesinin ardından sevk edildiği Kozaklı Adliyesinde çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir,Tuzla,Kozaklı
14 Aralık 2018 Cuma 09:09