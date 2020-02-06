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Kozaklı ilçesi Türkiye Muaythai Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde gerçekleştiriliyor.

06.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:36Kozaklı ilçesi Türkiye Muaythai Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Muaythai Federasyonu Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası 'in ilçesinde gerçekleştiriliyor.
İlçedeki bir otelin salonunda yapılan ve 5 gün sürecek şampiyonaya, Türkiye genelinden 600 sporcu katıldı.
Federasyon Başkanı Halil Durna, muaythai sporunun disiplinli, sağlıklı ve savunma için vazgeçilmez bir spor dalı olduğunu belirtti.
En kapsamlı turnuvalardan birine Kozaklı ilçesinde imza atıklarını aktaran Durna, "Türkiye genelinden 600 sporcu burada ter döküyor. Turnuvada geçtiğimiz yıl vefat eden milli antrenörlerimizden Hasan Karlı'yı da andık. İyi bir turnuva geçiyor. Şampiyonanın hayırlı olmasını, başarılı geçmesini ve sağlıklı bitmesini temenni eder ve tüm kafilelere başarılar dilerim." dedi.
Eleme müsabakaları ile başlayan şampiyona 8 Şubat Cumartesi günü madalya törenleri ile sona erecek.

Nevşehir, Kozaklı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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