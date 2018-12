Kozalağın Reçelini, Mandalinanın Turşusunu Yaptılar

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:15



İZMİR'in Çeşme ilçesinde yaşayan kadınlar, burada yetişen meyve ve sebzelerden farklı lezzetlerde 60'a yakın reçel ve turşu yapıyor. Acı biberin ve kozalağın reçelini, mandalinanın turşusunu yapan kadınlar, hem üretip ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgede yetişen ürünlerini değerlendiriyor. İzmir 'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde yaşayan ev kadınları, hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyor. Kadınlar, mahallelerinde yetişen her meyve ve sebzenin reçelini, turşusunu yapıyor. Özgün Işık (38) ile Fatma Yavuz (35), 60'a yakın reçel ve turşu yaptı. Farklı lezzetleri tezgaha koyarak müşterinin beğenisine sunan kadınlar, bu lezzetlerle şifa da dağıtıyor. Özgün Işık, bölgeye ait dağ çileği, mandalina, bardacık inciri, kavun, karpuz, hurma reçelleri, gelincik çiçeği reçeli, yaban mersini sirkesi yaptı. Işık ayrıca mandalina turşusu kurdu, ebegümeci çiçeğinin reçelini yaptı. Işık, "Bu reçel çok faydalı. Grip, nezle ve öksürüğe iyi geliyor" dedi.KOZALAK REÇELİNİN YAPIMI OLDUKÇA ZAHMETLİEv kadını Özgün Işık, KOAH hastaları ile nefes darlığı yaşayanlar için kozalak reçeli yaptıklarını belirterek, ilkbaharda yeşilken topladıkları kozalakları, bir kap içerisinde limonlu suda beklettiklerini, bir ay boyunca her akşam kozalakların suyunu değiştirdiklerini belirterek, zahmetli reçelin yapımını şöyle anlattı:"Bu işlem ile kozalak içerisindeki reçinenin bir kısmı dışarı atılmış oluyor. 1 ayın sonunda kozalakları 15 dakika boyunca bir kez kaynatıyoruz ve kozalaklar böylece yumuşuyor. Ardından da şekerli su ile hazırladığımız şerbet ile 45 dakika boyunca bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra üzerine limon sıkıyoruz, bir süre de bu şekilde kaynatıyoruz. Yıkayıp kuruladığımız kavanozlara reçeli koyuyoruz. Daha sonra soğuyan kavanozları ters çeviriyoruz. Raf ömrü 6 ay olan reçeli, istediğimiz zaman tüketebiliyoruz."HEM KEYİF HEM DE ŞİFAÖzgün Işık, hem damakları şenlendiren hem de vücuda şifa veren reçel ve turşu yapımında doğal ürünler kullandıklarını ifade etti. Fatma Yavuz da acı biber reçelinin tarifini şöyle verdi:"Yaz aylarında kırmızı biberleri topluyoruz, bunu küçük dilimler halinde kesiyoruz daha sonra da şeker ve limon suyu ile iki saat boyunca kaynatıyoruz. Kavanozlara koyup ters çeviriyoruz. Bu şekilde bir süre bekletiyoruz. Muhteşem bir tadı var. Bu reçel damak tadı konusunda ezber bozdurur."Kavanozlara konularak, mahallede kurulan stantlarda satışa sunulan reçel ve turşuların fiyatları, 10 ila 30 lira arasında değişiyor.- İzmir