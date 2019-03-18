Kozalak, Ağaç Dalları ve Yapraklar Öğrencilerin Yüzünü Güldürüyor

Kaynak: AA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gençlik merkezi öğrencileri, kozalak, kurumuş ağaç dalları ve yapraklarından yaptıkları süs eşyalarını satarak, köy okullarındaki öğrencilere destek oluyor.Kahta Gençlik Merkezi'nde görevli resim öğretmeni Yusuf Demirgüç, yaklaşık 10 öğrencisiyle "Ölü doğayı tekrar canlandırma" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler, kozalak, kuruyan ağaç dalları ve yapraklarını toplayıp, çeşitli süs eşyalarına dönüştürdü. Öğrenciler, el emeği göz nuruyla yaptıkları ürünleri satarak elde edilen gelirle köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi alıyor.Resim öğretmeni Yusuf Demirgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa ve insana faydalı birey olmak için projeyi yürüttüklerini söyledi.Bu kapsamda doğadaki kozalak, kurumuş ağaç dalları ve yaprakları topladıklarını anlatan Demirgüç, "Kozalakları çiçek haline getiriyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyi değerlendiriyoruz. Sokakta gördüğümüz küçük bir taş, kurumuş bir dal veya yaprak bile olabilir. Amacımız, ölü doğayı tekrar canlandırmak. Onu da başardığımıza inanıyoruz. Çalışmamız yorucu oluyor fakat sonucu çok mutluluk veriyor." dedi.Demirgüç, ürünleri sosyal medya aracılığıyla sattıklarını aktararak, elde ettikleri gelirle de köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi aldıklarını ifade etti.Kitap ve kırtasiye malzemelerini belirli periyotlarla köy okullarındaki öğrencilere ulaştırdıklarını dile getiren Demirgüç, hediyelerine öğrencilerin çok sevindiğini bu nedenle projeye devam edeceklerini kaydetti.Projede yer alan Enise Yıldız da su kenarında buldukları taşları boyayarak uğur böceği haline getirdiklerini belirterek, "İnternet ve sosyal medyadan uzaklaşıp doğada zaman geçirmek bizleri mutlu ediyor. Hem doğayı koruyoruz hem de geri dönüşüme kazandırdığımız ürünlerle öğrencileri mutlu ediyoruz." diye konuştu.Projede yer alan Ebru Yağmur ise çam kozalaklarından çiçek gibi çok sayıda ürün elde ettiklerini bildirdi.