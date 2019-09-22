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Kozalak toplamak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

AYDIN'da, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılıp, 5 metre yükseklikten düşen Sezgin Ülker (51), yaşamını yitirdi.

22.09.2019 13:51Kozalak toplamak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü
AYDIN'da, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılıp, 5 metre yükseklikten düşen Sezgin Ülker (51), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elindeki demir çubukla yol kenarındaki çam ağacına kozalak toplamaya çıkan Sezgin Ülker, bir ara dengesini kaybetti. Çubuğun yakından geçen yüksek gerilim hattına değmesiyle Ülker, elektrik akımına kalıp, ağaçtan düştü. Çevredekiler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 metre yükseklikten düşen Ülker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Akıma kapılması sonucu öldüğü sanılan Ülker, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morguna götürüldü. Sezgin Ülker'in ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Jandarma, Ülker'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

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